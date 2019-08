Brand in der Rheingasse: Der Bagger fährt auf

Wie die «Basellandschaftliche Zeitung» am Donnerstag schrieb, würden die Verantwortlichen anschliessend eine neue Standortbestimmung vornehmen und entscheiden, ob und welche Teile des historischen Baus noch gerettet werden können.

35-jähriger Tatverdächtiger weiter hinter Gittern

Der Mann, der verdächtigt wird, den Brand ausgelöst zu haben, sitzt gemäss der «Basellandschlaftlichen Zeitung» noch immer in Untersuchungshaft. Er hatte sich zum Zeitpunkt des Brandes im Haus aufgehalten und ist wegen fahrlässiger Brandstiftung angezeigt.

Die Kriminaltechniker hätten das Haus wegen Einsturzgefahr jedoch noch nicht betreten können, so berichtet die Zeitung weiter. Ebenso die Grenzwert-Mitarbeiter, die teilweise noch Besitztümer in der Bar gelagert hätten. Wie hoch sich der Schaden beläuft, der an der Rheingasse 17 entstand, ist weiter unklar.