Brand in der Rebgasse: Feuerwehr rettet mehrere Personen

Einem Anwohner der Rebgasse fiel am frühen Mittwochmorgen auf, dass aus dem Lokal «Elle Et Lui Bar» Rauch entwich. Er alarmierte umgehend die Polizei. Etwas später konnten mehrere Personen mittels einer Drehleiter aus den oberen Stockwerken gerettet werden. Dies schreibt die Basler Polizei in einer Medienmitteilung vom Mittwochnachmittag.