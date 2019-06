Blueswelle erreicht Kleinbasler Gassen

Unter den 21 Schweizer Bluesbands sind sowohl Legenden wie Boris Pilleri’s Jammin’, Pink Pedrazzi & The Big Easy oder Walter Baumgartner mit der Walt’s Blues Box – am Summerblues als Highlight in der Grossformation mit The Upperclass Windmachine – zu erleben. Dazu gesellen sich aufstrebende Newcomer wie Dominic Schoemaker oder der von Radio SRF 3 zum «Best Talent» gekürte Tessiner Andrea Bignasca.

Zum fünften Mal in Folge geht überdies im Volkshaus der Final der «Swiss Blues Challenge» über die Bühne. Die vier Finalisten Justina Lee Brown, David Minster, Steve Hophead und Enrique Parra & Max Dega Band treten im wichtigsten Blueswettbewerb der Schweiz gegeneinander an. Der Sieger der «Swiss Blues Challenge 2019» vertritt die Schweiz an der «European Blues Challenge 2020».