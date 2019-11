Blaufahrer fliegt aus der Kurve

Ein 21-Jähriger ist auf der Hauptstrasse in Läufelfingen verunfallt: Der junge Mann ist am Mittwoch kurz nach 2.30 Uhr mit seinem Auto von der Strasse abgekommen. In einer Linkskurve in Richtung Buckten sei er über die Böschung gefahren und mit einem Leitpfosten kollidiert, schreibt die Baselbieter Polizei in einer Mitteilung. Danach überschlug es das Fahrzeug mehrfach. Es kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der verletzte Lenker wurde ins Spital gebracht. Er war nicht mehr ganz nüchtern: Der Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Der 21-Jährige wird nun verzeigt. Das stark beschädigte Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden.