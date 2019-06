Bewerbung zur Probe

Donnerstagvormittag an der Wirtschaftsmittelschule in Basel. Samuel, Ethan und Katarina sitzen Sandra Jungo von Novartis gegenüber. Die beiden Schüler und die Schülerin beenden in wenigen Tagen das zweite Jahr der Wirtschaftsmittelschule (WMS). Im dritten Jahr wird es für sie darum gehen, ein Wirtschaftspraktikum zu ergattern, um ihre Ausbildung abschliessen zu können. Wie man sich für ein solches Praktikum bewirbt, auf was man allgemein bei einem Bewerbungsgespräch achten muss und welche Fettnäpfchen dabei drohen, lernen die drei an diesem Vormittag – zusammen mit 69 anderen Schülerinnen und Schülern der WMS.