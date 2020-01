Bevölkerungswachstum in Basel-Stadt verlangsamt sich

Basel ist kaum gewachsen. Die Bevölkerung legte 2019 nur um 151 auf 200'407 Personen an, was einem Plus von 0,1 Prozent entspricht. In den Jahren 2015 bis 2018 hatte das Wachstum dagegen 0,4 bis 0,6 Prozent betragen, wie das Statistische Amt am Donnerstag mitteilte. In Riehen blieb die Einwohnerzahl stabil, derweil sie in Bettingen um 2, 7 Prozent sank.