Betrunken und ohne Kennzeichen unterwegs

Die Polizei zog am Montagmorgen gegen 11.30 Uhr in der Dufourstrasse einen Fahrer aus dem Verkehr, der in einem leicht derangierten Auto ohne Kennzeichen unterwegs war. Der Mann stehe unter Verdacht, angetrunken gefahren zu sein, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Er musste zur Blutprobe ins Spital.