Betriebsausfälle weil das Personal fehlt

Überzeit-Berg stört

Eigentlich sei Personalplanung «kein Hexenwerk», sagt Stehrenberger. Man habe sie wohl seit zwei bis drei Jahren vernachlässigt; die BVB-Geschäftsleitung sei davon ausgegangen, dass das Personal reicht. Speziellen Spardruck auf diesen Bereich nehme er nicht wahr.

Seit einem Jahr muss das Fahrpersonal die Planungsfehler ausbaden, auch mit «Zwangsrekrutierungen» um den Betrieb zu sichern. Zudem stieg mit anhaltenden Dienstplan-Feuerwehrübungen der Saldo an Überzeit BVB-weit auf insgesamt 37 Personenjahre an. Dafür müssen in Budget und Rechnung Reserven eingestellt werden, was den unternehmerischen Handlungsspielraum beschneidet.

Stehrenberg strebt für 2020 einen «leichten Überbestand» von 20 bis 30 Personen an, damit das Personal seine Überzeit endlich wieder abbauen kann. Heute haben die BVB rund 630 Fahrdienstangestellte; davon braucht sie werktags rund 350 für alle Dienstschichten.