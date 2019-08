Bethesda-Spital untersucht Abweisung

Ein Umstand, den der Mediensprecher des Spitals, Daniel Klötzli, zunächst gegenüber der BaZ bestätigte und für den er sich entschuldigte: «Aufgrund des Vorfalls haben wir festgestellt, dass wir unsere internen Weisungen bei den Transportregelungen konkretisieren müssen. Dies werden wir umgehend tun. Und bei der betroffenen Frau entschuldigen wir uns auf diesem Weg», so der Mediensprecher. Nur aufgrund dieser Aussagen hat die BaZ diese bewegende Geschichte publik gemacht.

Flut von Reaktionen

Nach Erscheinen des Artikels beschlossen die Verantwortlichen jedoch, vertiefte Abklärungen zu treffen – und beurteilen die Situation seither ganz anders.

An der gestrigen Pressekonferenz erklärte der Direktor Thomas Rudin nun, dass das Spital zu einem anderen Ergebnis gekommen sei, als es in der Zeitung dargestellt wurde. Nämlich zu jenem, dass sie keine Frau vor Ort abgewiesen hätten.

An jenem Tag seien nur vier telefonische Anfragen geführt worden. Zudem sei auch auf den Überwachungskameras des Spitals in jener Nacht keine Frau zu sehen, sagt der Spitaldirektor. «Dieser Vorfall hat uns tief getroffen. Wäre die Schwangere tatsächlich vor Ort gewesen, ­hätte sie bestimmt eine medi­zinische Betreuung erhalten», sagt Thomas Rudin. Das Dispositiv sei in diesem Punkt klar und deutlich. Nach der Veröffentlichung dieses Artikels sei eine Flut von Reaktionen besorgter Eltern über das Bethesda-Spital hereingebrochen.

An der Pressekonferenz erklärten die Verantwortlichen, dass man bei den ersten Abklärungen nach der Anfrage der BaZ wohl von falschen Voraussetzungen ausgegangen sei. «Wir haben den Sachverhalt so verstanden, dass die Frau erst nach einer Konsultation bei einer unserer Hebammen weiterverwiesen worden sei», erklärt ­Thomas Rudin. Dies würde dem Standard-Vorgehen in einem ­solchen speziellen Einzelfall ­entsprechen.

Was war passiert?

Fakt bleibt: Die BaZ wurde von Betroffenen kontaktiert, die den Sachverhalt detailliert ausführten. Aufgrund dieser Schilderungen wurde das Spital kontaktiert und mit den Vorwürfen konfrontiert. Betont wurde dabei die befremdliche Situation, dass die Schwangere angeblich vor dem Spital stehen gelassen wurde. Was das Spital wie beschrieben bestätigte.

Nach der gestrigen Pressekonferenz konfrontierte die «Basler Zeitung» aber auch die Quellen damit, dass auf den Bildern der Überwachungskameras der besagten Nacht offenbar keine schwangere Frau zu sehen sei. Daraufhin räumten diese ein, dass die Betroffene wohl nicht vor dem Bethesda-Spital gewesen, sondern telefonisch über den Aufnahmestopp informiert worden sei.