Bethesda-Spital streitet Vorwürfe ab

Am 27. Juli publizierte die BaZ diese Geschichte, heute nun lud das Bethesda-Spital die Medien zu einer Stellungsnahme ein.

Das Spital kommt zu einem anderen Ergebnis als in der Zeitung dargestellt wird. An der Pressekonferenz erklären sie, dass sie keine Frau vor Ort abgewiesen haben. Es seien an jenem Tag nur telefonische Anfragen geführt worden.

«Keine Anhaltspunkte»

Man könne sich nicht vorstellen, dass diese Situation so tatsächlich passiert ist, sagt Direktor Thomas Rudin. Dazu gibt es laut dem Bethesda-Spital keine Anhaltspunkte. Man habe auf den Überwachungskameras in jener Nacht keine Frau gesehen.

Wäre die Frau tatsächlich vor Ort gewesen, hätte sie bestimmt eine medizinische Betreuung erhalten, sagt er. Das Dispositiv sei in diesem Punkt klar und deutlich. Nach der Veröffentlichung brach eine Flut von Reaktionen besorgter Eltern über das Spital ein.

Der Widerspruch bleibt bestehen. Auf die Anfrage der BaZ zu diesem Fall bestätigte das Spital zunächst noch die Vorkommnisse und entschuldigte sich dafür. Nun beurteilt das Bethesda-Spital die Situation komplett anders.