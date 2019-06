Bessere Betreuung für unbegleitete minderjährige Asylsuchende

Nach einem überraschenden starken Anstieg der Asylanträge von Uma 2015 hatte das Staatssekretariat für Migration (Sem) rasch Strukturen für deren Unterbringung in Zürich und Basel aufgebaut. Am Dienstag haben nun Verantwortliche im Bundesasylzentrum in Basel eine erste Bilanz ihres Uma-Pilotprojektes gezogen. An beiden Pilot-Standorten werden Uma insbesondere zusätzlich zum regulären Betreuungspersonal von je zwei sozialpädagogischen Fachleuten betreut. Laut David Keller, Chef Region Bern beim Sem, ergibt das je nach Andrang ein Betreuungsverhältnis von etwa 1:15 - bei den Erwachsenen sei dieses 1:50.