Besichtigung eines Monsters

Nähert man sich dem Bau, meint man, ein Gravitationsfeld zu spüren, das einen erschreckt und fasziniert. Dieses Monster wollen wir besichtigen. Aber wie kommen wir in sein Inneres?

Die Südfront an der Güterstrasse hat zwei Eingänge, 1A und 1B. Der erste ist verschlossen. An einer Konsole ist ein Display angebracht. «Zielperson finden», heisst es auf dem Monitor. Wenn man ihn berührt, erscheint nur ein Name: «Max Mustermann».

Auf das Drücken der elektronischen Klingel folgt keine Reaktion. Der Gebäudeteil ist noch nicht vermietet, die Etage im vierten Stock leer.

Wir gehen ein paar Meter ­weiter, Eingang 1B: Die Schiebetür gleitet zur Seite. Wir stehen vor dem Empfangsdesk der ­neuen SRG-Radiostudios. Ein Mitarbeiter sagt: «Der Haupteingang 1 C/D befindet sich an der Nordfront, wo die Meret-Oppenheim-Strasse verläuft. Er ist attraktiv gestaltet, Sie werden es gleich selber sehen.»

«Ein Hochsicherheitstrakt»

Im September 2018 war es, als wir das Hochhaus erstmals aus der Nähe betrachteten. Es war noch nicht fürs Publikum zugänglich. Die Anwohner glaubten, hinter den Bauschranken wachse ein Ungeheuer in den Himmel. «Man sollte es sprengen», sagte damals ein Passant zur BaZ. Das Hochhaus sehe aus «wie ein Gefängnis», wie ein «Hochsicherheitstrakt». Ein Anwohner erklärte: «Diese Architektur ist etwas vom Hässlichsten, das ich je gesehen habe.»

Als hätten sie ein schlechtes Gewissen, liessen die SBB als Eigentümerin des Gebäudes in der Weihnachtszeit ein Herz aus Lichtern an der Fassade erstrahlen. Sie signalisierten der Bevölkerung: Dieser Bau hat mehr Wärme, als ihr denkt. Das Zeichen liess die Menschen kalt. Für sie blieb das Hochhaus «ein Schandfleck».

Jetzt sind vor vielen Fenstern die Jalousien aus Metall, die dem Komplex den Charakter einer Festung geben, wenn sie zu­gezogen sind, geöffnet. Im ­Erd­geschoss an der Ostseite ist das Restaurant Tibits eingezogen. Das Monster ist zum Leben erwacht.

Wir stehen nun vor dem Eingang 1 C/D und tippen den Namen eines Bewohners ein, der uns netterweise gestattet hat, einen Blick in seine Wohnräume zu werfen. Aus Gründen der Diskretion will er hier nicht genannt werden. Seine Stimme ertönt im Lautsprecher: «Willkommen. Gehen Sie nach dem Entree nach links, und fahren Sie in den 13. Stock. Bis gleich!»