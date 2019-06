Besetzer demonstrieren gegen Abriss ihres illegalen Wohnraums

Vor Jahresfrist hatten die baselstädtischen Stimmberechtigten vier kantonale Wohnschutzinitiativen gutgeheissen, dies mit Ja-Anteilen von 50,1 bis 72 Prozent. Unzufrieden über die bisherige Umsetzung durch die Regierung riefen mehrere Organisationen zur Demo auf, darunter der Verein Recht auf Wohnen und der Schwarze Peter Verein für Gassenarbeit.

Beklagt wird, dass seit jener Abstimmung vom 10. Juni 2018 ständig weiter günstiger Wohnraum wegen Spekulation verschwinde. Die Anpassung des Wohnraumfördergesetzes gehe zu wenig weit; andere Vorschläge blieben zu vage und unverbindlich. Es komme auch weiter zu Massenkündigungen zwecks Gewinnmaximierung.

Kanton verzichtete auf Klybeck-Kauf

Als jüngsten Fall nennen die Organisatoren den Verkauf des Novartis-Areals Klybeck an private Investoren statt an den Kanton. Die Regierung hatte bei ihren Interpellationsantworten am Mittwoch im Kantonsparlament darauf verwiesen, dass der Richtplan auf solchen Transformationsarealen mindestens einen Drittel preisgünstigen Wohnraum vorgebe. Für den Kauf des Areals zu einem hohen dreistelliger Millionen-Preis habe der Kanton kein Geld.

Dem Demo-Aufruf angeschlossen hatten sich auch Besetzer einer Häusergruppe an der Elsässerstrasse. Jene Altbauten sollen einem Neubau weichen; wegen Verzögerungen und nach Räumungen sind sie vor anderthalb Monaten bereits zum vierten Mal besetzt worden.