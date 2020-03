Benjamin Huggel appelliert an die Bevölkerung Die Frau des ehemaligen FCB-Stars Benjamin Huggel wurde positiv auf das Coronavirus getestet – dies allerdings erst, nachdem sie auf einen Test beharrte. Alessandra Paone

Benjamin Huggel wendet sich in einem <a href="https://www.instagram.com/tv/B-DJv3aAEvP/?utm_source=ig_web_button_share_sheet">Instagram-Video</a> an die Öffentlichkeit.

Im Kampf gegen das Corona­virus hat Bundesrat Alain Berset Promis dazu aufgerufen, zu den Menschen in der Schweiz zu sprechen. Sie zu ermuntern, zu Hause zu bleiben. Auch Ex-FCB-Spieler Benjamin Huggel wendet sich auf Instagram (sehen Sie hier das ganze Video) von zu Hause aus in blauem Kapuzenpul­lover und Brille an die Leute draussen. Der ehemalige Fussballstar nutzt gleich die Gelegenheit, von seiner persönlichen Erfahrung mit Corona zu erzählen.