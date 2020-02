Bemerkenswert gehässig –bemerkenswert grün

Was für ein Wahlsonntag in Basel, was für ein grosser Sieg für die Linken. Die beiden Verkehrsinitiativen des Gewerbeverbandes sind an der Urne versenkt worden, und als Krönung wurde sogar dem umstrittenen Gegenvorschlag grünes Licht erteilt.

Den klaren Zahlen ging ein bemerkenswert gehässiger Abstimmungskampf voraus, bei dem der Anstand mitunter aussen vor blieb. Regierungsrat Hans-Peter Wessels beispielsweise betitelte den Gewerbeverband als reaktionär und inkompetent; solche Angriffe sind eines Magistraten unwürdig. Doch auch die Rechten sorgten mit spitzen Bemerkungen immer wieder für eine aufgeladene Atmosphäre; in ihrer Wahrnehmung musste die zunehmende Verteufelung des Autos unbedingt gebremst werden. Erreicht haben sie nichts, wieder einmal.