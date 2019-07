Bei der Hausnummer 73 hat es einen Pferdekopf

Die Aussenquartiere – also die Gürtelzonen – unserer Stadt werden immer beliebter. ­

Familien mit Kindern ziehen hierher – wie etwa ins ­Gotthelf- oder Hegenheimerquartier.

Die Lebensqualität ist gross. Es gibt Grünzonen.

Und es gibt auch zahlreiche Raritäten und architektonische Highlights wie etwa die Zeile der Sierenzerstrasse mit ihren kleinen Arbeiterhäuschen.

Oder der Rundbau an der Ecke Colmarerstrasse/Allschwil­er­strasse, der früher zu ­«Clichés Schwitter» gehörte. Und der Herzog & de Meuron zu einem ganz speziellen Wohnbau inspiriert hat.

Unsere gesuchte Sprossen-Strasse von heute stösst ­sowohl auf die Colmarer- wie auch auf die Sierenzerstrasse. Sie ist nach einem Elsässer Ort benannt.

Der Ort zählt 4500 Einwohner, liegt 15 Kilometer südlich von ­Colmar und gehört zum ­Departement Haut-Rhin.

Die Strasse ist nicht spektakulär – und hat dennoch einige Schönheiten anzubieten. Auch kleine Raritäten.

Wie schon bei der Sprosse Nummer 13 in der Innerstadt begegnen wir hier wieder einem faladischen Pferdekopf – dies bei der Haus­nummer 73.

Hier – so hat Stadtjäger Dominik Heitz in einem Artikel kürzlich herausgefunden – erledigten früher Schmiede ihren Job.

Pferdeköpfe mit Ringen, an denen man beim Eingangstor die Tiere festbinden konnte, erinnern noch an das alte Handwerk des Hufschmieds.

Und die Pferdeköpfe in Basel wie bei der Sprosse Nummer 13 oder bei der heutigen Frage erinnern an eine Zeit, als «d Ross» in der Stadt einige Bedeutung hatten.

Nun also zur Frage – wie heisst die Strasse? Wir suchen den Anfangsbuchstaben.

Und das ist ein: …