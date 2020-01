Bei Anruf keine Polizei

Wer die Polizei ruft, geht davon aus, dass diese so rasch wie möglich kommt. Doch offenbar gibt es auch andere Beispiele. Die BaZ hat von drei Fällen Kenntnis erhalten, die Fragen aufwerfen. Zum Beispiel jene, ob und wann die Polizei tatsächlich erscheint, wählt jemand die Notrufnummer 117. In allen drei Fällen, so versichern die Personen, welche die Angaben gemacht haben, sei die Polizei nicht oder zu spät gekommen.