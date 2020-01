Behörden sollen die Farce beenden

Nach Jahren im Rechtsstreit und offensichtlicher Unmöglichkeit, dass beide Parteien eine Einigung finden, wäre es für den Kanton Basel-Stadt und die Gemeinde Bettingen an der Zeit, sich an etwas zu erinnern: Es geht um das älteste Bauernhaus im Kanton. Es geht um ein Stück geschichtliches Erbe. Es geht um erlebbare Geschichte. Hier sollte die Lösungsfindung ansetzen und nicht in einem rechthaberischen Kleinkrieg. Der Streit verkommt zur Farce. Der Kanton buttert jährlich zig Millionen in die Kultur und kaufte kürzlich Messehallen. Er saniert – zu Recht – historische Gebäude oder unterstützt Renovationen von denkmalgeschützten Bauten grosszügig. Warum also zeigen sich Politiker nicht offener für konstruktive Lösungen, wenn es um ein Stück Geschichte in Form eines alten Hauses geht?