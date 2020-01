Beatriz Greuter will in die Basler Regierung

Nun sind es bereits vier Kandidaten, die für die beiden vakanten SP-Regierungsratsitze in Basel-Stadt im Gespräch sind: Neben Kerstin Wenk, Beat Jans und Kaspar Sutter wirft auch Beatriz Greuter ihren Hut in den Ring. Dies berichten «Onlinereports» und die «Basellandschaftliche Zeitung» am Montag.