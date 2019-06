Bauinspektorat noch immer unerreichbar

Die Resignation stand Christian von Wartburg, Präsident der Geschäftsprüfungskommission (GPK), ins Gesicht geschrieben, als er das Bau- und Gastgewerbeinspektorat (BGI) rüffelte. «Die Kommission ist enttäuscht, wie das BGI in seiner Komfortzone verharrt», sagte er am Dienstag an der Pressekonferenz. Zum fünften Mal in Folge kritisiere die GPK die mangelnde Erreichbarkeit des Bauinspektorats, doch das Baudepartement sei anscheinend nicht willens, diese durchzusetzen. Jeder, der bauen oder einen Gastrobetrieb eröffnen will, hat es erlebt: Dringend benötigte Auskünfte können nur mühsam eingeholt werden. Daher fordert die GPK, dass die Öffnungszeiten und telefonischen Sprechstunden den modernen Anforderungen angepasst werden und das Inspektorat, wie andere Fachstellen auch, besser erreichbar ist.