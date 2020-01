Basta tritt mit Schattenregierungsrat zu Wahlen an

Die zweite Person wird in diesem Szenario als eine Art persönlicher Mitarbeiter privatrechtlich vom gewählten Regierungsrat angestellt. Also wie eine Putzfrau. Und so soll der Schattenregierungsrat dann den Regierungsrat an Terminen mit anderen Behörden oder Wählern vertreten.

Regierungsrat ist ein Knochenjob

Für Mück ist klar: «Das Modell hat nur Vorteile: Regierungsräte entfernen sich häufig von ihrer Basis. Das lässt sich verhindern, wenn man zu zweit ist und wenn man die Positionen spiegeln kann». Ausserdem sei der Regierungsrat ein Knochenjob.

Im März will die Basta einen Personalentscheid treffen. Jetzt werden geeignete Duos gesucht. Klar ist bislang nur: «Es werden keine reinen Männer-Duos sein», sagt Mück. Ob sie selber dazu gehören wird, ist ebenfalls unklar. Mück hatte bei den letzten Wahlen ein hervorragendes Resultat gemacht.