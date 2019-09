Basler Unispital eröffnet Edel-Filiale für Ästhetische Medizin

Markt-Schweigen

In Geldsachen waren die Verantwortlichen am Dienstag jedoch sehr wortkarg: Weder Budget noch Umsatzziel wurden beziffert. Sie lobten die edel in weiss gestalteten Räume in Bahnhofsnähe als diskreten Standort, wo man mit vorerst vier Festangestellten plus beigezogenen USB-Fachärzten auf knapp 500 Quadratmetern jetzt loslege - grössere Operationen mache man hingegen am USB.

Gemäss Klinikmanagerin Andrea von Allmen soll die Margarethenklinik 2020 selbsttragend werden. Leistungen vom USB wie etwa Fachpersonal und OP-Saalmieten würden zu realen Kosten verrechnet - indes ohne USB-übliche Deckungsbeiträge an Grundkosten wie die Notfallaufnahme. Das USB habe Personalkapazitäten etwas aufgestockt, sagte sie vage.

Schaefer warf eine 2018 erhaltene Stiftungsprofessur für ästhetische Chirurgie samt zwei Assistenzstellen mit 2,5 Millionen Franken in die Waagschale, die vorerst fünf Jahre läuft. Unter dem Strich könne die neue USB-Klinik mit «vernünftigen Preisen» am Markt auftreten und «Schweizer Qualität» anbieten. Er versprach, man könne sauber trennen und werde Krankenkassen keine Leistungen unterjubeln.

Das Angebotsspektrum in den Bereichen Chirurgie, Dermatologie und Urologie ist breit: von nicht-operativen Behandlungen über Lidstraffungen und Botox-Faltenglätten bis zu Nasenkorrekturen oder Penisimplantaten. Wieviel dieses Kuchens man privaten Praxen und Kliniken abjagen will, mochte von Allmen nicht abschätzen: Der Kuchen könne ja auch wachsen mit dem USB als neuem Player am Markt.