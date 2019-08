Basler Stadtreinigung errichtet Müll-Mahnmal

Die Passanten konnten sich so einen Eindruck machen, was und wie viel an Littering auf dem Platz zwischen Tinguely-Brunnen, Steinenberg und Theater innerhalb einer Woche achtlos auf den Boden geworfen wird: PET-Flaschen, Dosen, Zigarettenstummel, Taschen, Becher und ein grosser Stoffsack.

Aufgeschlagenes Fotoalbum

Es sollte an diesem Tag nicht das einzige temporäre Littering-Mahnmal sein. Am Kleinbasler Rheinufer, gleich neben dem Kopf der Mittleren Brücke, machten Mitarbeiter der Stadtreinigung mit einem gar doppelt so grossen stinkenden Haufen auf den sorglosen Umgang mit Abfall im öffentlichen Raum aufmerksam. Dazu stellten sie in mehrfacher Ausführung ein Plakat auf mit einem Schwein drauf, das vor Schreck zurückpurzelt, und dem Slogan «Gehts noch!? – so viel Abfall in 7 Tagen!?».

Tatsächlich kann man sich fragen, was in Menschen vorgeht, die acht- und rücksichtslos Abfälle auf den Boden von Strassen und Plätzen werfen, wenn man sieht, was innerhalb einer Woche alles allein am Rheinbord zwischen Wettstein- und Dreirosenbrücke an illegalem Abfall liegen bleibt.

Auch hier: Getränkebüchsen und Becher, PET-Flaschen und Zigarettenstummel; dazu Bier- und Schnapsflaschen, Plastiktüten und Sixpack-Kartons, Einweggrill und Plastikbesteck. Sogar ein Toilettendeckel und ein Einkaufswägelchen schauten aus dem Abfallberg hervor. Und fast schon traurig: mitten im Dreck ein aufgeschlagenes Familien­fotalbum.

Ein Schwarm von Wespen

Der dritte Abfallhaufen befand sich vor der Wertstoffsammelstelle an der Ecke, wo sich Klybeckstrasse und Hammerstrasse kreuzen. Was eigentlich sauber entsorgt gehörte, liessen Abfallsünder hier einfach liegen: Flaschen und Pizzaschachteln, WC-Deckel und Kinderspielzeug, Mikrowelle und Fluoreszenzröhre, Essschalen und Papiertüten. Und auch hier: Gestank – aber nicht nur; ein Schwarm von Wespen umkreiste den Abfallberg. Irritiert blickten Passanten auf den Müll.

Die Sauberkeit der Stadt kostet den Kanton jährlich 20 Millionen Franken. Und die Kosten werden wohl nicht geringer, wenn man sich die lakonischen und nicht sehr ermutigenden Aussagen von Stefan Pozner anhört. Der Betriebsverantwortliche Basel-West und Stellvertreter von Stadtreinigungsleiter Dominik Egli sagt: «Gerade am Rheinbord hat das Littering in den letzten Jahren eher zugenommen, trotz mehr aufgestellten Containern.»