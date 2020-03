Basler Regierung will Tempo 30 an der Feldbergstrasse prüfen

Der Antrag der Basler Regierung auf Prüfung einer Temporeduktion in der Feldbergstrasse ist die Folge von detaillierten Abgasmessungen, die 2018 vorgenommen worden sind. Detailliert gemessen worden war der Schadstoffausstoss von Fahrzeugen im Fahrbetrieb. Es hatte sich gezeigt, dass der Jahresmittelwert an Stickstoffdioxid-Emissionen an der Feldbergstrasse deutlich überschritten wurde, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.