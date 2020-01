Basler Regierung hält Wohnschutzinitiative für unzulässig

Die Basler Regierung will die zweite Wohnschutzinitiative des Basler Mieterverbands als rechtlich unzulässig erklären lassen. Das Anliegen, alle Baubewilligungen zu sistieren, bis die ursprüngliche Wohnschutzinitiative umgesetzt ist, sei nicht mit höherem Recht vereinbar, heisst es in der am Dienstag veröffentlichten Begründung.