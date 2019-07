Basler Regierung gibt sich bei Senkung von Parktarifen knausrig

Viele Faktoren für die Krise wie die Frankenstärke, den Einkaufstourismus oder Einkäufe über das Internet kann die Regierung nicht beeinflussen. Andere hingegen schon. Zum Beispiel die Tarife fürs Parkieren auf oberirdischen Parkplätzen und in den staatlichen Parkhäusern Storchen, Steinen, City und Elisabethen und die Erreichbarkeit der Stadt für Automobilisten. Bezüglich Letzterem ist das Bau- und Verkehrsdepartement von SP-Regierungsrat Hans-Peter Wessels gerade daran, künstliche Staus an Ampeln auf Einfalls­achsen in die Stadt zu schaffen. Dies trotz einer weiteren Abnahme des Autoverkehrs auf dem Stadtstrassennetz um einen Prozentpunkt im Jahr 2018.

Auswärtige meiden Basel

Maurus Ebneter, Präsident des Wirteverbands Basel-Stadt, nennt die Verkehrspolitik «besucherfeindlich». Leute, die mit dem Auto in die Stadt kämen, würden gezielt vergrault. «Viele Konsumenten entscheiden sich deshalb, anderswo einzukaufen und auszugehen. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn Leute aus Möhlin oder Laufen, anstatt nach Basel, lieber nach Weil am Rhein, Lörrach oder Pratteln fahren.»

Ebneter fordert als einfaches Rezept dagegen genügend Parkplätze in vernünftiger Geh­distanz zur autofreien Zone und dass diese «erschwinglich» sind. Ansonsten drohe Basel seine Stellung als Zentrum der Region mehr und mehr zu verlieren. ­Ebneter warnt: «Wenn wir es nicht schaffen, die Stadt zu beleben, haben wir bald nur noch subventionierte Betriebe und Konzepte, die auf Stadtbewohner und junge Konsumenten zugeschnitten sind.»

Unkonkrete Mitteilung

Am Dienstag hat die Regierung auf eine Initiative von Ebneter und aus Gewerbekreisen für günstigeres Parkieren in der Stadt reagiert. Die Volksinitia­tive «Stadtbelebung durch vernünftige Parkgebühren» verlangt eine Senkung der Parktarife in staatlichen Parkhäusern und auf oberirdischen Parkplätzen auf das Niveau der Gebühren in Weil am Rhein, Lörrach oder Mulhouse. Nachts soll Parkieren ­gratis sein.

Die Regierung will nun wegen dieser Initiative die Tarife in den drei staatlichen Parkhäusern Steinen, Elisabethen und City tatsächlich etwas nach unten korrigieren. Allerdings erst ab 17 Uhr, wie aus dem Bau- und Verkehrsdepartement auf Nachfrage zu erfahren ist. Die regierungsrätliche Medienmitteilung verliert über den genauen Zeitpunkt der Senkung und deren Höhe kein Wort. Die Rede ist von einer «massvollen und gezielten Reduktion der abendlichen Parkgebühren.»