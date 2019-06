Basler Klima-Hybris

In unserer Stadt, wir wissen es, herrscht Klimanotstand; also müssen alle Kräfte gebündelt werden gegen den Untergang der Welt, ist doch klar. Denn wir wissen auch: Wir haben keine Zeit mehr. Sagen zumindest die Aktivisten, und sie sagen auch: Ausser der Bekämpfung des Klimawandels zählt nichts anderes mehr, alle müssen das einsehen. Klimaschutz kennt keine Partei, keine Ideologie, das macht die ­Bewegung so stark und unerlässlich. Sagen, natürlich, die Aktivisten, und sie sagen es mit bemerkenswerter Hybris.