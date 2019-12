Basler Einwohner weniger gebildet

Was kommt heraus, wenn Statistiker Fragen nach der Lebensqualität nachgehen? Einerseits viele Zahlen. Andererseits ein Bild, wie es so noch nie zu sehen war. Im Projekt «City Statistics», dessen Report am Donnerstag veröffentlicht wurde, untersuchte das Bundesamt für Statistik zusammen mit Eurostat und dem Statistischen Amt Basel-Stadt die Lebensqualität in den Regionen. Und ermöglicht einen Vergleich von Gesamtregionen, weil die Daten aus Deutschland und Frankreich ebenfalls berücksichtigt wurden.