Basler bringt Steff la Cheffe zum Tanzen

‹Das ist es, was ich mein ganzes Leben lang machen will.› Dieser Gedanke schoss Muhammed (Muhi) Kaltuk durch den Kopf, als er im Jugendhaus, in dem er sich regelmässig aufhielt, seinen ersten Dance Battle sah. 15 Jahre jung war er damals, Tanzen sein grosser Traum. Ein Traum, den er leben und professionell umsetzen wollte. «Alle in meinem Umfeld sagten: Das ist nicht möglich, sei nicht leichtsinnig», erinnert sich der 29-Jährige. Doch die Leidenschaft war entfacht. Und sie ist es noch immer.