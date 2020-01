Basels grösste Fastenwähe

Zwei dunkle Brotbackschaufeln ragen in den Himmel. Um sie schlingt sich ein barockhaft geformtes Eisengitter, das an seinem äussersten Ende eine matt goldene Fastenwähe trägt. Das Signet befindet sich am Eckhaus, wo Rümelinsplatz und Grünpfahlgasse zusammentreffen. Doch weit und breit ist nichts zu sehen, das auf diese Backzeichen hinweisen könnte. Im Haus selber befindet sich ein Modegeschäft.