Basel-Tattoo lockt 72'000 Zuschauer an

Laut einer Medieninformation der Veranstalter von der Nacht auf Sonntag kamen in diesem Jahr rund 72 000 Besucher an das Festival. Dies entspreche einer Auslastung von rund 85 Prozent, hiess es weiter im Communiqué. Über 1000 Besucher kamen zudem am Samstagnachmittag zum Tattoo-Kindertag. Rund 140'000 Zuschauer habe es obendrein an der Parade am Samstag, dem 13. Juli, gegeben.