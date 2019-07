Basel-Stadt verschärft Kontrolle von Unterschriftenbogen

Damit ist jetzt Schluss. Neu hält sich auch Basel-Stadt an den Buchstaben des Gesetzes und streicht Unterschriften auf gemeindefremden Bogen. «Wir haben bei einer periodischen Überprüfung der Praxis beschlossen, keine Ausnahmen mehr zuzulassen», sagt Jakob Gubler, stellvertretender Regierungssprecher von Basel-Stadt. «Wir können gar nicht anders, weil Bund und Kanton gemischten Unterschriftenbogen nicht zulassen.»

Bürokratische Erschwernisse

Der Mieterinnen- und Mieterverband Basel, der gegenwärtig Unterschriften für eine neue Wohnschutzinitiative sammelt, spricht von «neuen bürokratischen Erschwernissen für Initiativen». Offenbar feiere nun die Gemeindeautonomie auch in Basel-Stadt Urständ, heisst es in einer Medienmitteilung des Verbands, der sich in jüngerer Vergangenheit als fleissiger Unterschriftensammler hervorgetan hat.

Gubler sieht für Unterschriftensammler aber kaum Erschwernisse zukommen. «Uns sind nur wenige Fälle von Unterschriften auf den falschen Bogen bekannt», sagt er.