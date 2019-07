Basel-Stadt und Jura farhen mit «Klamauk» nach Vevey

Der Gastauftritt der beiden Norwestschweizer Kantone steht unter dem Motto «Jura & Bâle-Ville - Carnaval et plus encore!» Als von der Unesco mit dem Label «Kulturerbe» geadelte Fasnachtsstadt, wird sich dabei vor allem Basel in Szene setzen können: mit mehreren Pfeifer- und Tambourenformationen an der Parade und einer Ausstellung im Jardin Doret, wie es in einer Mitteilung des Präsidialdepartements heisst. Aber auch der Kanton Jura wird seine karnevalistische Seite präsentieren. Mit einer Choreografie mit Tänzern und Musikern sowie mit dem Auftritt traditioneller Fasnachtsgruppen unter dem Titel «Les Sauvages».