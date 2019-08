Basel-Stadt stoppt Wohnungsnot

In den letzten fünf Jahren stieg der Anteil an leerstehenden Wohnungen in Basel-Stadt kontinuierlich an. Lag er 2014 noch bei 0.2 Prozent, so liegt er heute (Stand Juni 2019) bei genau einem Prozent. Damit erfüllt Basel-Stadt das Kriterium der «Wohnungsnot», die gemäss Definition ab einer Leerstandsquote von unter einem Prozent gilt, auf die Kommastelle genau nicht mehr.

Im nationalen Vergleich fällt Basel-Stadt allerdings immer noch durch eine tiefe Leerstandsquote auf. Obwohl man nun nicht mehr von einer akuten Wohnungsnot sprechen kann, herrscht nach wie vor Wohnungsmangel in der Stadt am Rheinknie.