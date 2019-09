Basel rechnet nur noch mit Mini-Überschuss

Finanzlage bleibt «stabil»

Diese Reformen mit Entlastungen sowohl für die juristischen wie auch für die natürlichen Personen belasten den Basler Staatshaushalt 2020 mit netto 163 Millionen Franken. Der strukturelle Budgetüberschuss der letzten Jahre sei damit konsumiert, heisst es im Communiqué. Die Finanzlage wird jedoch als weiterhin «stabil» beurteilt. Positiv beeinflusst wird das Budget 2020 unter anderem durch die Reform des Nationalen Finanzausgleichs. Dank dieser muss der Kanton Basel-Stadt 16 Millionen Franken weniger in den Ressourcenausgleich einzahlen.

Von den seit 2016 an Baselland zur Stärkung der Partnerschaft geleisteten Zahlungen von 20 Millionen Franken fallen ab kommenden Jahr zudem nur noch 5 Millionen Franken an. Auch der Globalbeitrag an die Universität Basel sinkt gegenüber dem Budget 2019 um 8,7 Millionen Franken.

Sinkender Steuerertrag - neue Stellen

Beim Steuerertrag rechnet Basel-Stadt mit einem Rückgang um 132,4 Millionen auf 2,7 Milliarden Franken. Grund ist die Steuerreform, die bei den juristischen Personen zu Mindereinnahmen von 175,5 Millionen Franken führt. Bei den natürlichen Personen, die um 23 Millionen entlastet werden, sollen die direkten Steuern dagegen um 33,6 Millionen auf 1,94 Milliarden Franken ansteigen.

Beim Personalaufwand als grösstem Kostenblock sieht das Budget einen Anstieg um 39 Millionen auf 1,3 Milliarden Franken vor. Vorgesehen ist ein Teuerungsausgleich von 0,7 Prozent, wofür 7 Millionen Franken budgetiert sind. Überdies soll der Personalbestand von 8631 auf 8785 Vollzeitstellen erhöht werden. Bei den Sozialkosten wird ein Anstieg von 720 auf 735 Millionen Franken erwartet.