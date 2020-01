Basel plant ein «Bedrohungsmanagement» zur Verhinderung von Gewalt

Diese «Fachstelle für Bedrohungsmanagement» soll einen rein präventiven Ansatz ver­folgen. Sie nimmt Meldungen von amtlichen oder privaten Institutionen – zum Beispiel über ­häusliche Gewalt, psychisch ­gestörte Personen oder gewaltbereite Extremisten – entgegen.

Anschliessend analysiert sie Risikofaktoren und bietet potenzielle Gefährder zum Gespräch auf. Mögliche Opfer sollen von der Fachstelle ebenfalls Unterstützung erhalten.

Es ist geplant, die Fachstelle bei der Kantonspolizei Basel-Stadt anzusiedeln. Sie umfasst sieben Stellen und würde jährlich 1,6 Millionen Franken kosten. Der Regierungsrat hat am Donnerstag einen entsprechenden Vorschlag zur Teilrevision des Polizeigesetzes bis am 31. März in die Vernehmlassung geschickt.

Zahlreiche Institutionen

Heute gibt es bereits eine Vielzahl von Instanzen, die sich mit Gewaltprävention befassen. Die Regierung erwähnt in ihrem Ratschlag zuhanden des Grossen Rates unter anderem den Dienst Prävention der Kantonspolizei. Dieser bietet «Trainings zu ­Gewalt- und Konfliktlösung an Schulen oder Weiterbildungen für Lehrpersonen und Vereine» an. Er betreibt zudem die «Anlaufstelle Radikalisierung».

Die «Jugend- und Präventionspolizei» führt «Gespräche mit Jugendlichen, die Hinweise auf eine Entwicklung hin zur Straffälligkeit anzeigen». Der Sozialdienst der Kantonspolizei berät Einwohner und private Institutionen «bei Fragestellungen zur Gefahrenabwehr und Gefahreneinschätzung».

Im Rahmen des «Community Policing» kann die Polizei im Quartier «deeskalierend bei Konflikten intervenieren, Anfragen beantworten oder bei Problemen an die richtige Stelle triagieren».

Ferner existiert im General­sekretariat des Justiz- und Sicherheitsdepartements ein Fachreferat für die Themen «häusliche Gewalt und Opferhilfe». Zu seinen Aufgaben gehört die «Vernetzung staatlicher und privater Akteure». Die Bewährungshilfe des Kantons Basel-Stadt kann bei häuslicher Gewalt intervenieren und Gewaltberatung anbieten.