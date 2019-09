Basel erhält eine Tennishalle

«Es ist ein wunderbarer Moment», sagt OB-Präsidentin Marianne Bernet. Die Halle werde «ein Meilenstein für den Tennissport in unserer Region, für unseren Club und für unsere 300 Juniorinnen und Junioren». Insbesondere der Nachwuchs soll von der neuen Infrastruktur profitieren können. In den vergangenen Jahren fehlte diesem im Winter die Trainingssicherheit.

Zwar errichtete der Verein jeweils eine Ballonhalle, doch diese war veraltet und erfüllte auch die Umweltanforderungen nicht mehr. So mussten die Spieler oft kurzfristig ausweichen – nach Allschwil oder ins Ausland nach Frankreich oder Deutschland, weil in Basel keine Halle zur Verfügung stand.

Roger Federers Beitrag

Auch Marco Chiudinelli zeigt sich erfreut: «Mit dieser Halle wird es im Stadtgebiet endlich möglich sein, ein Juniorentraining unter zeitgemässen Bedingungen anzubieten», sagt der BaZ-Kolumnist. Chiudinelli, der seine Profikarriere 2017 beendet hat, ist im Vorstand des TC Old Boys und engagiert sich als Botschafter für das Projekt. Gleichzeitig dient er als Verbindungsmann zum Star des Vereins, Roger Federer.

Dieser sei von Beginn an hinter der Halle gestanden und von Chiudinelli stets über den aktuellen Stand informiert worden, erklärt Bernet. Federer leistet auch «einen substanziellen Beitrag an das Projekt», wie die Old Boys mitteilen. Die gesamten Kosten belaufen sich auf rund 7 Millionen Franken.

Die Halle wird den Tennisspielern der Region insgesamt acht neue Courts bieten. Vier unter und vier auf dem Dach. Der «Pavillon aus Holz» werde sich «elegant in die Schützenmatte mit ihren Wiesen und Alleen einordnen», erklärt der Verein.

Nicht alle Anwohner waren von diesem Konzept überzeugt, Einsprachen wegen des Lärms und des Lichts wurden erhoben. Das Basler Bauinspektorat hat diese nun jedoch abgewiesen, nachdem die Old Boys das Projekt nachgebessert hatten – zusätzliche Veloparkplätze und Sonnenkollektoren. «Wir sind überzeugt, dass die Halle für das gesamte Quartier ein Gewinn sein wird», sagt Bernet.