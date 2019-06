Basel erhält ein Bergnebelwaldhaus

Im Tropenhaus des Botanischen Gartens gedeihen seit über 50 Jahren exotische Pflanzen, die einen Eindruck vom Ökosystem und von der Biodiversität tropischer Regenwälder vermitteln. Am Dschungel unter dem Glasdach nagt aber der Zahn der Zeit, wie die Uni Basel mitteilt. Die extremen klimatischen Unterschiede zwischen Innen und Aussen hätten am 1964 eröffneten Bau zu Schäden geführt, die einen sicheren Betrieb des Hauses nicht weiter ermöglichen.

Bereich für tropische Gebirgsnebelwälder

Die Baubewilligung für den Neubau wurde der Uni Basel im Mai erteilt. Am heutigen Standort soll ein neues Gewächshaus entstehen, das für die Forschung, den Betrieb und die Besucher bessere Bedingungen bietet. Zudem wird das Tropenhaus um ein Bergnebelwaldhaus erweitert, in dem dank Sprühnebel und einer maximalen Temperatur von 24 ?C Pflanzen aus den kühlen, artenreichen tropischen Gebirgsnebelwäldern wachsen können.