«Barrakuda» soll sich umbenennen

Dem Basler Anwalt Stefan Suter zuckt es jedes Mal durch Mark und Bein, wenn er den Namen Barrakuda liest – jüngst als die Baselbieter Sondereinheit Barrakuda in die Siedlung beim Burggartenschulhaus in Bottmingen vorrückte, um einen vermeint­lichen Attentäter zu stellen. Die Information, ein Mann habe sich mit einer Waffe in einem Mehrfamilienhaus verschanzt, was einen der grösseren Barrakuda-Einsätze der letzten Jahre im ­Baselbiet ausgelöst hat, erwies sich übrigens als Fehlalarm.