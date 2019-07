Am Dienstag zeigte der Dienst für Verkehrssicherheit der Kantonspolizei Basel-Stadt den ­Medien drei verkehrstechnisch neuralgische Hotspots. Dort fütterte er sie mit Gipfeli und mit Informationen.

Basel solle zu «einer der verkehrssichersten Städte der Welt» werden, sagte Dienstleiter Martin Bischofberger. Mehr Achtsamkeit im Verkehr, so die pädagogische Botschaft der Polizei, könnte helfen, die Zahl der Unfälle nach unten zu drücken.

Beliebt bei Rollstoppern

Bischofberger und Silvio Suter, Projektleiter im Dienst für Verkehrssicherheit, führten an Schauplatz Nummer eins: den Steinentorberg. An der Ecke, wo das von der Heuwaage heraufführende Strässchen im spitzen Winkel in den Heuwaage-Viadukt einmündet, krachte es bis 2015 extrem häufig.

«Die nicht vortrittsberechtigten Velofahrer wurden beim unvorsichtigen Einfahren auf den Viadukt oft von Autos erfasst», erklärte Suter. 2017 wurde die ­Tafel «Kein Vortritt» durch ein Stopp-Signal und eine entsprechende Markierung am Boden ersetzt. Seither musste die Ambulanz dort keine Leicht- oder Schwerverletzten mehr bergen. Es gab bis heute lediglich zwei Auffahrunfälle.

Allerdings ist ein neues Phänomen zu beobachten: Der Ort ist beliebt bei Rollstoppern. «Im ersten Quartal 2019 musste die Polizei 40 Bussen wegen eines Rollstopps ausstellen», sagte ­Suter, «das ist fast die Hälfte aller Rollstopp-Ordnungsbussen, die in diesem Zeitraum im Kantonsgebiet ausgestellt worden sind.» Die Mahnung der Ordnungshüter an Velo- und Autofahrer lautet hier: «Aufgepasst!»

Centralbahnplatz als Unfallschwerpunkt

Als Schauplatz Nummer zwei wählten Bischofberger und Suter den Centralbahnplatz. Er ist beliebt bei niemandem. Trämmler fluchen über Touristen, die auf den Schienen stehen. Taxifahrer schimpfen, wenn ihnen Passanten vor den Wagen laufen.

Laut Suter kam es seit 2010 zu 14 Unfällen, bei denen zehn Fussgänger betroffen waren. «Der Platz gilt nicht als Unfallschwerpunkt», sagte Suter.

Unfälle, in die die BVB ver­wickelt sind, erscheinen allerdings nicht in der Statistik der Polizei, wie Bischofberger verriet. Die Zahl könnte also durchaus höher liegen. Die Message der Po­lizei an Fussgänger lautet an ­diesem Knotenpunkt: «Mit Achtsamkeit kommen Sie sicher über den Platz!»

Beliebt bei Kurzparkern

Schauplatz Nummer drei: Die Güterstrasse beim Bahnhofausgang Gundeli. Sie ist beliebt bei Kurzparkern, obwohl Halten verboten ist. Die Hälfte aller Bussen wegen Parkierens im Halte­verbot im ersten Halbjahr 2019 wurden hier ausgestellt. Laut Bischof­berger verleiten die niedrigen Randsteine die Fahrer dazu, auf dem Trottoir zu parkieren und rasch einkaufen zu gehen.

Die Botschaft der Polizei lautet hier: «Autofahrer, Achtung, wir haben euch im Blick!»