Auferstanden von den Toten

Schritt für Schritt ging es in den vergangenen Wochen wieder aufwärts. Zuerst Innenausbau, dann Mobiliar, dann saubere Scheiben, dann eine Theke, die beleuchtet war, dann Tische, die wie von Zauberhand gedeckt waren, dann Menschen darin, abends. Gäste. Toll.

Und es lohnt sich. Wir waren letzten Freitagabend essen. Ich entschied mich für das Tagesmenü – Filet vom Rind mit Risotto, gefolgt von ­Lammfilet auf Sellerieschaum und zum Abschluss ein ­Tiramisù (58.50 Fr.) – meine Partnerin entschied sich für die Rinderfiletstreifen mit Rucola, ­Parmesan und Risotto (42.50). Beides war erste Güte. Das Fleisch perfekt zubereitet, der Risotto sämig, aber ­trotzdem noch ein bisschen bissig, der Sellerieschaum super. Ge­trunken haben wir einen Majori aus der Toscana (8.50/dl).

Mitarbeiter können Gedanken lesen

Aber man geht ja nicht nur aus, um selber nicht kochen und das Geschirr machen zu müssen. Man will es auch schön haben, wohl sein. Freundlich empfangen und bedient werden. Ging alles so in Erfüllung. Pascale fand zuerst zwar das Licht etwas grell, doch siehe da, als könne im Murano jemand Gedanken lesen, wurde es etwa 15 Minuten später gedimmt und nun gab es aber rein gar nichts mehr auszusetzen.

Das Murano gehört dem ­Gastro-Unternehmer Bülent Oglakci. Geschäftsführer ist Paul Moser, der daneben auch für weitere Restaurants in der Region verantwortlich zeichnet, so etwa fürs Fiorentina oder die Pizzeria Freidorf. Man habe viel Zeit und Aufwand in die Wiedereröffnung des Murano investiert, sagt Moser. Und es hat sich gelohnt.

Wir wohnen im Quartier. Wir sind nahe. Und wir halten es in dem Fall, was das Murano angeht, mit General McArthur: «We shall return» – nur sagte er das im Singular und meinte es als Drohung. Wir meinen es voller Vorfreude.

Restaurant Murano, Hardstrasse 2, Basel; 061/271 88 88. Mo bis Fr 8–24 Uhr, Sa 10–24 Uhr. So geschlossen. www.murano.ch