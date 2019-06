Auch Nadine Gautschi will in die Regierung

Etwas versteckt hinter dem grossen, bunten Blumenstrauss, den sie in den Händen hält, lächelt Nadine Gautschi im Restaurant Safran-Zunft zaghaft in die Kamera. Der Parteitag der Basler FDP hat sie soeben als Nationalratskandidatin nominiert. Weil sie, so hatte sie versprochen, Basel mit ihren Ideen, Vorstellungen und Werten in Bern vertreten wolle.