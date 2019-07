Ast stürzt auf fahrendes Auto

Bei Sturm kommen Astabbrüche gelegentlich vor, doch am Freitag war es am Rheinknie nahezu windstill. Ursache für das Abbrechen des Astes war wohl die anhaltende Trockenheit: Wegen dieser reduzieren manche Bäume ihre Blattfläche und können ihre Äste teils nicht mehr mit Wasser versorgen, was in der Folge zu Abbrüchen führen kann.

Weitere solche Fälle möglich

«Damit müssen wir wiederholt rechnen», sagt Stadtgärtnerei-Chef Emanuel Trueb zu den trockenheitsbedingten Astabbrüchen. Schon im letzten Jahr sei im Hochsommer in Basel vor dem Aufenthalt unter angeschlagenen Bäumen im öffentlichen Raum mit Schildern gewarnt worden.

Ende Mai hatte die Bürgergemeinde Basel als Eigentümerin des Hardwalds bei Birsfelden diesen grossflächig für die Bevölkerung gesperrt, weil sehr viele Bäume wegen Schäden vom trocken-heissen Sommer 2018 abgestorben und nicht mehr stabil seien. Weitere Waldstücke folgten, etwa in Muttenz. An vielen anderen Orten sieht der Wald nicht besser aus.