Sachbeschädigung: Anzeige gegen Demonstrant

Ein 25-jähriger Deutscher war zivilen Polizistinnen und Polizisten aufgefallen, als er am Freitagabend beim Bankenplatz in Basel mehrere Fassaden, Schaufenster und Gegenstände mit Plakaten verklebte.

Die Polizei habe den Mann in der Folge nicht mehr aus den Augen gelassen, als er sich unter die Teilnehmer der unbewilligten Kundgebung der Kurden gemischt hatte, heisst es in einer Mittelung der Staatsanwaltschaft. Nachdem sich die Demonstration beim Marktplatz aufgelöst hatte, folgten die Polizisten dem Mann und hielten ihn in der Theaterstrasse an. Der im Kanton Solothurn wohnhafte Deutsche sei dann auf einen Polizeiposten gebracht worden. Dort hatte man seine Personalien aufgenommen. Um 22 Uhr wurde der Mann wieder auf freien Fuss gesetzt. Er wird jedoch an die Staatsanwaltschaft verzeigt.