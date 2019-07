Als das Münster noch farbig war

Neuste Erkenntnisse von 2012 belegen zudem, dass auch das um 1280 herum entstandene Hauptportal mit Vorhalle farbig bemalt gewesen war. Weiss, Gelb, verschiedene Blau-, Rot- und Orangetöne sowie Goldauflagen wirkten auf den Eintretenden. Möglicherweise waren auch Musterungen vorhanden gewesen, die sich heute nicht mehr feststellen lassen.

Rötlich bemalt

Mit den Jahrhunderten änderte sich die Einstellung zur Buntheit. Die Farbpalette wurde kleiner. Und als nach der Reformation das Münster in den Jahren 1596/97 einer umfassenden Renovation unterzogen wurde, überstrich man alle Aussenfassaden mit roter Farbe. Diese Bemalung sah man als eine Form der Instandsetzung, als Schutz für die poröse Oberfläche des Sandsteins an. Ebenso wollte man die Fassade vereinheitlichen und damit die verschiedenen Bauphasen verdecken.

Gemäss einer Überlieferung von 1597 soll das ganze Aussenmauerwerk des Münsters mit «kesselbrauner farb und weissen strichen» übermalt gewesen sein. Anhand erhaltener Farbspuren scheint es sich aber eher um einen rosa Anstrich, ähnlich der Farbe des Sandsteins, gehandelt zu haben. Mit den weissen Linien hatte man die Steinquader eingezeichnet, ohne jedoch den wirklichen Fugen zu folgen. Auf Farbigkeit, also die Hervorhebung der Portale und Skulpturen, verzichtete man; sie ­entsprach nicht mehr der Schlichtheit des reformatorischen Gedankengutes. In den 1760er-Jahren erfolgte bei einer zweiten Renovation ein weiterer dunkelroter Anstrich grosser Partien der Aussenfassade – «sowohl zur Anständigkeit als insbesonderheit zur Conservation der Steinen», wie eine Baugeschichte von 1895 erwähnt.

«Gehörig abgerieben»

Allerdings wurde schon damals das intensive Rot der Münsterfassade vereinzelt kritisiert, zum Beispiel in Reiseberichten. Und als Victor Hugo 1839 in Basel weilte, meinte er, die Münstertürme würden an in den Himmel ragende Karotten erinnern.

So begann man, im 19. Jahrhundert diese Bemalung schrittweise zu beseitigen. In den 1860er-Jahren wurde der Georgsturm davon befreit. Dann folgte eine umfangreiche Aussenrenovation in den Jahren 1880 bis 1890. Die Farbe am Martinsturm und an der Westfassade, also gegen den Münsterplatz hin, wurde mit verdünnter Natronlauge und Drahtbürsten «gehörig abgerieben».

Damals galt diese Behandlung als schonend, heute bedauert man dieses rigorose Vorgehen, gingen doch nicht nur die roten oberen, sondern auch darunterliegende mittelalterliche Farbschichten verloren. Von der ­roten Bemalung sind aber im Aussenbereich des Münsters noch ­zahlreiche Spuren erhalten.