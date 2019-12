Aktivisten stören Nietzsche-Symposium in Museum

Diese wurde heute Nachmittag gegen 13.30 Uhr von Aktivisten sabotiert, wie die Basler Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Rund 20 junge Personen hätten die Veranstaltung in den Räumen des Naturhistorischen Museums an der Augustinergasse 2 gestört. Die Aktivisten seien ins Gebäude eingedrungen und hätten protestiert. «Nach einigen Minuten verliessen sie das Museum, das kurz darauf Anzeige wegen Hausfriedensbruch einreichte», schreibt die Polizei.

Brandalarm ausgelöst

«Sachbeschädigungen sind bis dato nicht bekannt; eine unbekannte Person hatte jedoch über einen Handtaster einen Brandfehlalarm und so ein Ausrücken der Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt sowie eine vorübergehende Evakuation des Museums ausgelöst», schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Zehn Personen seien beim Verlassen des Gebäudes zivilen Polizeikräften aufgefallen. Man habe die Verdächtigen kontrolliert «Nach der Aufnahme der Personalien wurden sie noch vor Ort aus der Kontrolle entlassen worden.»

Die Veranstaltung konnte fortgesetzt werden. Thema des Symposiums ist das Frauenverständnis Friedrich Nietzsches. In einem zentralen Werk des Philosophen, «Zarathustra», wird die Frau als dem Mann unterlegen, morallos, denkschwach und führungsbedürftig dargestellt. Allerdings bedient sich Nietzsche einer Kunstfigur, Zarathustra, um dieses Welt- und Frauenbild zu zeichnen. Entsprechend sind die Worte mit Vorsicht zu geniessen. Auch in anderen Schriften äussert sich Nietzsche zum Geschlechterverhältnis.

Von den Gäste der Podiumsdiskussion, darunter prominente Intellektuelle Thea Dorn oder Matthias Politycki, sind alle bis auf Martin Walser erschienen. Letzterer hat aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Die Veranstaltung ist nicht besonders gut besucht. Schätzungsweise knapp 100 Besucher verfolgen die Podiumsdiskussion in der Aula des Naturwissenschaftlichen Museums.