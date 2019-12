Airbnb-Gasttaxe spühlt 435'000 Franken in die Basler Staatskasse

Der Kanton Basel-Stadt hat im ersten Jahr seiner Vereinbarung mit der Buchungsplattform Airbnb rund 435'000 Franken an Gasttaxen eingenommen. Das Basler Amt für Wirtschaft und Arbeit (Awa) wertet dies in einer Mitteilung vom Mittwoch als Erfolg.

Die Vereinbarung des Awa mit Airbnb ist am 1. September 2018 in Kraft getreten. Der Prozess sei reibungslos verlaufen, heisst es in der Medienmitteilung. Es sei gelungen, einen wesentlichen Beitrag zu gleichlangen Spiessen in der Beherbergungswirtschaft zu leisten und neue Mittel zur Steigerung der touristischen Angebotsqualität zu generieren.