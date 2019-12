«Adväntsgass»-Organisatoren machen Stadtlauf für Umsatzverluste verantwortlich

Die «Adväntgass» in der Rheingasse gehört mittlerweile zu den beliebtesten vorweihnachtlichen Angeboten in Basel. Dieses Jahr lief es allerdings nicht so gut. Ausgerechnet am Samstag vor dem ersten Advent, der als umsatzstarker Tag gilt, mussten die Stände wegen des Basler Stadtlaufs geschlossen bleiben. Die Allmendverwaltung hatte dies so verfügt.