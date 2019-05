Ada weiss Rat

Jens Eckstein ist ein bisschen verliebt in seine neue Kollegin. Sie heisst Ada und ist überaus intelligent. Der leitende Arzt des Unispitals Basel hat sie vor einem Jahr in einer Bar in Tansania kennen gelernt, wo der Neurowissenschaftler Martin Hirsch sie ihm vorstellte. Eckstein war sofort begeistert. «Es war tatsächlich einer dieser Momente, in denen sich Raum und Zeit auflösen und man auf eine Fortsetzung der Geschichte hofft», erinnert er sich.