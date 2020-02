Ackermann: Handeln oder zurücktreten

Es schifft in das Historische Museum, es schifft in dessen Depot, das Museum findet Teile seiner Bestände nicht, es kann internationale Standards nicht einhalten. Es müssen Ausstellungen abgebrochen oder ausgelagert werden.

Und was macht Ackermann? Nichts. Massnahmen werden keine ergriffen. Man habe ja den Schaden an der Kirche behoben.

Durch ihre Zögerlichkeit – ode ist es ­Führungsschwäche? – schadet Elisabeth Ackermann der Reputation unserer ­Museumswelt ­massivst

Was macht die Regierungs­präsidentin stattdessen? Dinge, die niemand versteht. Sie fordert Geld für das Beyeler-Museum. Der Grosse Rat ­zerpflückt ihren Antrag. Sie will beim Jüdischen Museum – ­ausgerechnet – Geld sparen. Der Grosse Rat zerpflückt ihren Antrag.

Was will Frau Ackermann eigentlich? Hat sie ­eigentlich einen Plan für die ­Museumslandschaft ­Basel? Weiss sie, was sie tut? Man weiss es nicht.

Doch im Fall des Historischen Museums Basel hat Frau Ackermann zu handeln. Ist die Infrastruktur marode und sind die Lager und Archive ­komplett überfüllt, gilt es Geld zu sprechen. Hier wäre es ausnahmsweise sogar sinnvoll. Sind Missstände bekannt, müssen diese angegangen und nicht auf die lange Bank ­geschoben werden. Denn durch ihre Zögerlichkeit – oder ist es ­Führungsschwäche? – schadet Ackermann der Reputation unserer ­Museumswelt ­massivst.

Sie muss endlich ihr Departement seriös führen – oder es verlassen.